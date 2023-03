Terremoto a Campobasso di magnitudo 4.6: avvertito a Napoli, Caserta, Pescara, Bari e a Frosinone

Terremoto a Campobasso oggi, scossa di magnitudo 4.6. Tra le città dove si è avvertito il sisma c'è Napoli, Caserta, Pescara, ma anche Bari. Secondo la rilevazione ufficiale dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro è a Montagano, in Molise. Oltre che nel Molise, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in alcune zone limitrofe della Campania, della Puglia, dell'Abruzzo e del Lazio.

«Terremoto, dalla Protezione Civile il sì allo Stato d'emergenza». Ora tocca al Governo

Terremoto a Campobasso oggi, dove è l'epicentro

Un terremoto di magnitudo ML 4.6 è avvenuto nella zona di Montagano, in provincia di Campobasso, il 28 marzo alle ore 21:52:45. Le coordinate geografiche sono 41.6450 (latitudine) e 14.6460 (longitudine). Una profondità di 23 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Panico a Campobasso

Qualche crepa sui muri segnalata in alcuni comuni, a Campobasso scene di panico in strada, traffico in aumento, grande spavento, persone in pigiama e persino con valigia al seguito. È la conseguenza della scossa che poco prima della mezzanotte ha colpito la provincia molisana con epicentro Montagano (Campobasso) e che è stata avvertita in tutta la regione e nel vicino Abruzzo fino a Pescara e nella costa adriatica. In questi momenti alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole per domani.

La paura a Napoli

La forte scossa di terremoto che ha interessato in particolare il Molise è stata chiaramente avvertita in tutta la confinante provincia di Benevento. Numerose le segnalazioni da vari comuni del Sannio. Paura tra la gente, ma al momento nessuna notizia di danni. La scossa è stata percepita anche nel resto della Campania: pure a Napoli, in modo più distinto ai piani alti dei palazzi.

Le reazioni sui social

"A Bari si è sentito perfettamente", commenta un'utente su Twitter. Ma ci sono segnalazioni che arrivano da tutta Italia, soprattuto dal Centro e dal Sud. "Come un forte colpo d'aria alle spalle", scrive Giuseppe sui social. "Ho sentito il letto che si spostava". C'è chi non ricordava un evento del genere in Molise dal 2002, quando tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002 ci fu un sisma di magnitudo 6.0.