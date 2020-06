Terremoto Molise di 3.5: paura a Campobasso, Foggia e sulla costa Adriatica

Terremoto, grande paura in Molise, nel nord della Puglia e su tutta la costa basso Adriatica. L'istituto nazionale di vulcanologia segnala un sisma di 3.5 alle 18.21 con epicentro Montecilfone (Campobasso) a profondità di soli 18 km. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in una vasta area, da Campobasso a Foggia, ma anche sul Gargano e debolmente a Pescara come risulta dai commenti sui social network. Non risultano per adesso danni a persone o cose.



Terremoto in Molise, gente in strada. Paura e persone in strada in diversi Comuni non solo molisani ma anche delle vicine province di Foggia e Chieti. Al momento non si registrano danni né feriti. I vigili del fuoco di Termoli riferiscono di non aver ricevuto chiamate per richieste di aiuto o interventi.

Leggo del #terremoto in molise

Io vivo in Abruzzo .... a pochi km dal confine con il molise....ho avvertito chiaramente una scossa intorno alle 18:20. 😨😰 — Claudia N (@ClaudiaNanni4) June 29, 2020

Stessa zona del terremoto dell'agosto 2018 https://t.co/fy87RDhMIx — Fabio Montale (@FabioMontale) June 29, 2020

Ultimo aggiornamento: 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA