Giovedì 30 Maggio 2024, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 18:16

Il ministro Nello Musumeci ha firmato oggi lo stato di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile per supportare la Campania davanti all’emergenza dei Campi Flegrei.

«Ho così accolto la richiesta del presidente di quella Regione allo scopo di fronteggiare la situazione di criticità che si è determinata dopo l'evento sismico del 20 maggio scorso, nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto». Dieci giorni fa, infatti, una scossa di magnitudo 4.4 ha danneggiato, soprattutto a Pozzuoli, diversi edifici oltre che il carcere femminile, poi evacuati. Domani è stata fissata una prima riunione di «debriefing» sulle attività messe in atto dopo lo sciame sismico del 20 maggio. Prevista la partecipazione di tutti i rappresentanti delle istituzioni che stanno collaborando nel fronteggiare l'emergenza.

Ma cos’é lo stato di mobilitazione straordinaria? «Per assicurare l’impiego tempestivo di forze e risorse, anche prima della delibera dello stato di emergenza, il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile e su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, può decretare lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale.

La mobilitazione straordinaria, coordinata dal Dipartimento, supporta i sistemi regionali attraverso il coinvolgimento delle colonne mobili di altre Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato di protezione civile e delle strutture operative nazionali».

I TRE LIVELLI DI ALLERTA

In Italia la legge classifica le emergenze di Protezione civile, causate da eventi naturali o dall’attività dell’uomo, in tre tipologie: emergenze che possono venire affrontate con l’intervento di singoli enti e amministrazioni in via ordinaria; emergenze che, per natura o estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti e amministrazioni e che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari per limitati e predefiniti periodi di tempo; emergenze di rilievo nazionale, che per intensità o estensione devono essere fronteggiate in modo tempestivo con mezzi e poteri straordinari, da impiegare per limitati e predefiniti periodi di tempo. Quest’ultimo caso sarebbe proprio quello relativo alla questione dei Campi Flegrei e all’attivazione del piano d’emergenza.

Campi Flegrei, De Luca: «Governo faccia suo dovere, chiederemo mobilitazione straordinaria»

Il governatore campano Vincenzo De Luca aveva evidenziato la carenza di risorse e personale tecnico necessario per i sopralluoghi sugli edifici danneggiati, sollecitando un intervento urgente del governo.

I vigili del fuoco hanno completato 897 verifiche di stabilità sugli edifici colpiti dal sisma del 20 maggio, avvicinandosi all’obiettivo dei 1.200 interventi richiesti. Ora inizia la fase delle verifiche dettagliate per stabilire la gravità delle lesioni e pianificare il recupero degli stabili, che sarà a carico dei proprietari in attesa di possibili fondi di sostegno. Nei Campi Flegrei operano anche squadre specializzate provenienti da varie regioni per sostenere le continue richieste di intervento.

L'INTERVENTO DEL MINISTRO

«Per meglio operare nella difficile situazione - ha spiegato il ministro Musmeci - il nostro Dipartimento assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della Protezione civile, a supporto delle strutture regionali, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza ed il soccorso ai cittadini coinvolti. Al tempo stesso, stiamo lavorando, con i ministri interessati per competenza, ad una attenta ricognizione delle risorse finanziarie necessarie ai primi interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e delle abitazioni civili, a cominciare da quelle ricadenti in zone ad elevato rischio sismico in area bradisismica».

Musumeci fa poi sapere di avere anche disposto «un potenziamento e una accelerazione del lavoro dei tecnici di ricognizione della vulnerabilità del costruito, sebbene sappia quanto siano complesse le procedure. L'unico obiettivo del governo, come ho sempre detto, è quello di restituire la possibile serenità a quanti abitano sui Campi Flegrei, purchè consapevoli delle criticità con le quali convivono».