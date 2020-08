Terremoto, paura in Calabria: forte scossa nel Cosentino

Terremoto in Calabria. Una scossadi magnitudo 3..7 è stata registrata alle 03:36 nel Parco nazionale della Sila in Calabria, in provincia di Cosenza. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 17 km di profondità ed epicentro non lontano dai comuni di Aprigliano e Pietrafitta. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata seguita due minuti dopo da una replica di magnitudo 3. Molte persone si sono svegliate nel cuore della notte.



Ultimo aggiornamento: 09:11

