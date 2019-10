Terremoto in Calabria magnitudo 4.4, paura e gente in strada

Terremoto in Calabria, dove una scossa di magnitudo 4.4 é stata registrata alle 6:31 nel Mare Tirreno, al largo di Scalea. L'epicentro é stato localizzato ad una profondità di 11 chilometri. Secondo i primi accertamenti, non ci sono stati danni né a Scalea, nè nei centri del circondario, ma la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione che si è riversata in strada.

Ultimo aggiornamento: 07:28

