Termosifoni, per l'accensione 2022 a Roma cambia tutto: la notizia è ufficiale

Martedì 15 Novembre 2022, 09:19

Il conflitto in Ucraina sta facendo cambiare le carte in tavola di molti paesi europei e anche l'Italia rientra in tale trasformazione. Negli ultimi tempi, uno degli argomenti di maggiore rilevanza è stato il tema legato al caro bollette. Milioni di italiani si sono ritrovati a pagare dei prezzi esorbitanti ed il Governo sta lavorando affinché si trovino soluzioni per contrastare la crisi. A Roma sono stati presi dei provvedimenti riguardo all'accensione dei termosifoni. "Dal costante monitoraggio delle temperature che stiamo effettuando si rileva che nelle prossime giornate è previsto un brusco calo delle temperature, con minime attese in diminuzione e comprese tra i 5 e 7 gradi in città. Stiamo predisponendo una nuova ordinanza grazie alla quale ai romani sarà consentita l’accensione dei riscaldamenti per un massimo di 4 ore giornaliere a partire dal 14 novembre". Ha annunciato l'assessora Sabrina Alfonsi. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN - FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE: -- Blocco del traffico a Roma: divieto totale della circolazione ai veicoli privati. Ecco quando