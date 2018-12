Tenta di stuprare una quattordicenne, lei ​si salva con un messaggio whatsapp alla mamma

Ha tentato di violentare una minorenne a casa di un amico comune, ma la ragazzina è riuscita a divincolarsi e a mandare un whatsapp alla mamma chiedendo aiuto. Per questo motivo un cittadino tunisino di 26 anni, residente a Udine, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Codroipo della Compagnia di Udine che hanno salvato la ragazzina. È accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e violenza a pubblico ufficiale.



È successo la sera del 23 dicembre a Codroipo. La ragazzina, 14 anni, aveva trascorso il pomeriggio e la sera a casa di un compagno di scuola. In serata, per motivi ancora da chiarire, l'adolescente era rimasta nell'abitazione da sola con l'uomo che ha tentato di usarle violenza. Il ventiseienne l'ha palpeggiata e si è denudato per violentarla. La ragazzina è riuscita a divincolarsi e a scrivere un messaggino alla mamma per chiedere aiuto. La signora si è rivolta ai Carabinieri della stazione locale che si sono precipitati sul posto e sono entrati in casa sfondando la porta.



All'interno hanno trovato l'uomo nudo e la ragazzina terrorizzata, rannicchiata in un angolo. Il tunisino ha tentato di scappare e ha ingaggiato una colluttazione con i militari dell'Arma, colpendone uno con una bottigliata al capo, ma è stato immobilizzato e arrestato. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto per l'uomo la misura della custodia cautelare in carcere. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. Nei prossimi giorni i militari dell'Arma ascolteranno la minorenne in audizione protetta.

