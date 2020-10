Tentano di uccidere un ragazzo africano a colpi di machete: arrestati un uomo e i suoi due figli

Un uomo di 53 anni e i suoi due figli di 30 e 24 anni sono stati arrestati per tentato omicidio aggravato da discriminazione e odio razziale nei confronti di un ragazzo di 22 anni originario del Burkina Faso. L'aggressione è avvenuta il 15 luglio in strada a Modena e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 17 ottobre dal Gip del Tribunale di Modena è stata eseguita dalla Polizia.

Uno ha preso il ragazzo a bastonate in testa, un altro lo ha colpito con il machete e lo ha accoltellato a un braccio. Intanto gli gridavano offese razziste e frasi come: «Tornatene al tuo Paese, qui comandiamo noi». L'episodio è avvenuto nella zona sud della città e si tratterebbe di una spedizione punitiva, secondo quanto accertato dalle indagini della squadra mobile. Il ragazzo sarebbe stato preso di mira per i contatti di conoscenza che aveva con alcuni marocchini con cui gli aggressori avevano un conto in sospeso, ma la sua unica 'colpà, spiegano gli investigatori, è quella di essersi trovato «al posto sbagliato al momento sbagliato». Il giovane ha tentato di difendersi dai fendenti e per questo è stato colpito al braccio e non in parti letali, ma anche ora, dopo un'operazione, non ha recuperato la piena funzionalità dell'arto.

