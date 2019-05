Tenta di guadare il fiume con il furgone ma resta intrappolato nella cabina

Ha tentato di guadare il fiume con il furgone, ma è rimasto intrappolato nella cabina in mezzo al guado sul torrente Meduna, tra Vivaro e Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda, in provincia di Pordenone. L'uomo è stato soccorso e tratto in salvo dai Vigili del fuoco. L'episodio si è verificato attorno alle 9.50 di questa mattina. È stato lo stesso autista del furgone bloccato nell'acqua a lanciare l'allarme con il telefonino. L'uomo, nonostante i segnali di divieto e la sbarra abbassata da giorni per bloccare la strada, a causa delle persistenti precipitazioni piovose, ha cercato ugualmente di raggiungere l'altra sponda del torrente.

Due partenze dei Vigili del fuoco di Maniago, assieme ad un equipaggio specializzato in soccorso acquatico, giunto da Pordenone, sono intervenute per soccorrerlo. Nonostante non esistesse una reale minaccia per l'incolumità del malcapitato, è stato necessario l'intervento del nucleo Speleo alpino fluviale per raggiungerlo e portarlo a riva.

In arrivo una pesantissima multa da parte delle forze dell'ordine.

