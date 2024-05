Tempesta di Pentecoste in arrivo, quando e dove. Il meteorologo Ferrara: «Rischio eventi estremi». Le previsioni meteo

Tempesta di Pentecoste in arrivo sull'Italia. Sono stati giorni di forte perturbazione in Germania e nel Nord Italia, collegata a una circolazione ciclonica stazionaria sull'Europa occidentale. Una domenica bagnata quella che vivranno i tedeschi: sarà così anche in Italia, almeno su parte della Penisola. Dopo la pesante ondata di maltempo che ha colpito duramente le regioni settentrionali dell'Italia, in particolare quelle del Nordest, sembra finalmente arrivare una tregua. Le condizioni meteo sono in temporaneo miglioramento già a partire da oggi (venerdì 17 maggio), grazie a un'anticiclone che tenta una timida rimonta dalle basse latitudini mediterranee verso la Penisola. Tuttavia, questa rimonta non sarà abbastanza decisa da interrompere completamente il flusso di correnti sudoccidentali che porteranno alcuni impulsi di instabilità verso lo Stivale anche nella prossima settimana.