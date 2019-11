A22 gratis, serve il Telepass: dai moduli agli orari, tutto quello che c'è da sapere

L'A22 gratis tra i caselli di Trento nord e Trento Sud. Ma, è bene precisarlo subito, bisogna essere dotati di Telepass. «Grazie alla Provincia autonoma di Trento – spiega Diego Cattoni, amministratore delegato di AutoBrennero - possiamo offrire alla città una soluzione che aiuterà a mantenere fluido il traffico anche durante gli importanti lavori in tangenziale”. La tangenziale sarà, infatti, interessata nei prossimi due anni dai lavori per la realizzazione del nuovo svincolo in via del Commercio, e per evitare code l’amministrazione della città incentiva gli automobilisti a utilizzare l'autostrada. Il telepass gratis è attivo dal primo novembre scorso, e sarà utilizzabile in determinate fasce orarie, (6.00-9.00, 17.00-20.00, nei giorni feriali, specifico proprio per i lavoratori).

Serve comunque il Telepass che si può ritirare al centro servizi di Trento Nord (dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 il sabato), oppure va inviato modulo a urbanpass@autobrennero.it. QUI IL MODULO DA SCARICARE. L’accordo avrà validità dodici mesi, e potrebbe essere rinnovato dal primo novembre 2020 nel caso in cui i lavori sulla tangenziale non fossero ancora terminati.

