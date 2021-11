Telefonia, no alla fatturazione a 28 giorni: anche Wind perde il ricorso in Cassazione dopo le sanzioni Agcom

Fatturazione a 28 giorni: dopo le altre compagnie telefoniche anche WindTre ha perso la battaglia in Cassazione. Il principio è chiaro: la fatturazione deve essere su base mensile per evitare che si paghi una sorta di tredicesima al gestore dei servizi telefonici. I giudici della Suprema Corte hanno confermato, a sezioni unite, lo stop imposto dal Consiglio di Stato. Con la sentenza, depositata oggi, la numero 33848, sulla decisione del Consiglio di Stato (la numero 1368/2020), si chiude definitivamente la vicenda della fatturazione delle bollette telefoniche per la telefonia fissa a 28 giorni. Una prassi che nel corso del 2017 aveva coinvolto le maggiori compagnie telefoniche attive in Italia e che era stata sanzionata dall'Agcom. Il garante per le comunicazioni, infatti, aveva imposto il ritorno alla fatturazione su base mensile e il recupero gratuito dei giorni persi.

Le motivazioni della Suprema corte

Nel proprio ricorso, WindTre aveva lamentato il difetto di giurisdizione di Palazzo Spada per aver giudicato su 'rapporti interprivatistici e, quindi, di competenza del giudice ordinario, esorbitando dalla giurisdizione del giudice amministrativo'. Per le sezioni unite della Cassazione, però, la doglianza è priva di fondamento. «Anche volendo lasciare in disparte - scrive la Corte - la circostanza per cui è stata la stessa odierna società ricorrente a rivolgersi al giudice amministrativo», nel caso in esame, prosegue la sentenza, «siamo nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che ricomprende tutti i provvedimenti delle Autorità di regolazione, fra le quali rientra l'Agcom». «Non può sostenersi, pertanto, che il Consiglio di Stato si sia ingerito in un rapporto di natura privatistica, perchè la natura privatistica contraddistingue il rapporto che lega il singolo utente con la società erogatrice del servizio telefonico (nel caso, la Wind); ma ciò che viene in evidenza, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione, è invece la riconducibilità della causa odierna all'esercizio del potere di regolazione riconosciuto all'Autorità, rispetto al quale le misure conformative disposte non sono altro che una conseguenza derivante in automatico».