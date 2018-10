Torino, caos in Consiglio comunale: espulsi i sì Tav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Torino dice Si alla Tav, Torino dice basta». Esponendo questi cartelli le opposizioni di centrosinistra del Consiglio comunale di Torino hanno protestato in aula contro il Movimento 5 stelle schierato per fermare la Tav. Una protesta che ha spinto il presidente dell'aula, Fabio Versati, a sospendere per qualche minuto la seduta e a convocare la conferenza dei capigruppo. Espulsi dall'aula tutti i consiglieri di centrosinistra, compreso l'ex sindaco Piero Fassino. «È la prima volta - ha commentato - che vengo espulso, capita anche questo».Sotto i portici del Municipio torinese si fronteggiano il movimento No Tav e i manifestanti a favore dell'opera, sindacalisti delle sigle di categoria ed esponenti di Forza Italia. I due gruppi sono divisi dal cordone delle forze dell'ordine si sono scambiati cori e qualche insulto. «Oltre il danno delle Olimpiadi - si legge su un cartello di Forza Italia - anche la beffa della Tav? Adesso basta». I No Tav rispondono gridando «Sindacati venduti e traditori, dalla nostra valle dovete stare». La delegazione di industriali e di associazioni di categoria è invece salita a Palazzo Civico, dove seguirà - dalla tribuna per il pubblico - ai lavori del consiglio comunale. Circa duecento gli imprenditori e sindacalisti che partecipano al presidio davanti al Comune. Davanti a Palazzo di Città ci sono i presidenti delle nove associazioni d'impresa: Api, Unione Industriale, Amma, Ascom, Confartigianato, Cna, Confesercenti, Collegio Costruttori, Confapi. Presenti anche la Cisl e la Fim.Imprenditori e rappresentanti dei sindacati sono rimasti delusi dopo l'incontro con la capogruppo del M5S in Comune Valentina Sganga e la prima firmataria dell'odg contro la Tav Viviana Ferrero. Al centro del confronto l'ordine del giorno contro la Tav. I sindacati e le forze economiche avrebbero voluto un rinvio della discussione dell'odg ma la richiesta - fanno sapere - non è stata neppure presa in considerazione. «Non hanno avuto la capacità di ascoltare, di fronte a barriere ideologiche è difficile argomentare. Abbiamo dato un grande segno compattezza imprese e sindacati insieme», afferma il presidente dell'Unione Industriale Dario Gallina. «Una marcia dei quarantamila? Sarà dei centomila se continua così», aggiunge a proposito di una manifestazione sull'esempio di quella del 1980 a Torino.«Mi sconvolge che non abbiano neanche pensato di rinviare la discussione pur avendo davanti tutto il sistema produttivo del territorio. È mortificante non solo per noi», osserva Corrado Alberto, presidente dell'Api, che ha lanciato l'iniziativa di oggi. «È paradossale, cozza con la missione della sindaca a Dubai per dire che Torino è attrattiva. È come un gioco dell'oca, si torna sempre alla casella 1», afferma Antonio Mattio, presidente del Collegio Costruttori Torino.«Pensare di continuare a utilizzare una linea ferroviaria obsoleta e insicura rende palese l'analisi dei costi/benefici economici, collettivi e ambientali, che dovrebbe accelerare l'opera già avviata e non bloccarla». Così il presidente dell'Ance Piemonte, Giuseppe Provvisiero. «La Torino-Lione è un'opera urgente. Lo è per il Piemonte, per i cittadini, per le future generazioni e per il sistema produttivo della nostra regione. All'assemblea Ance dello scorso 16 ottobre i ministri Toninelli e Salvini si sono schierati dalla parte dei costruttori ma in Piemonte non c'è ripresa: dov'è la politica?».