Tav, M5S sfida Salvini. Di Battista: «Non rompa o torni da Cav». Il leghista: «L'opera serve»

Luigi Di Maio entra a piedi uniti sul tema Tav, aprendo una spaccatura fortissima con l'altro vicepremier Salvini. Il leader dei Cinquestelle non era mai stato così chiaro come oggi: «Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro». Di Maio ha parlato in diretta Facebook a Penne, in Abruzzo, dov'è per la campagna elettorale in compagnia di Alessandro Di Battista. Sul tema ha parlato oggi anche Toninelli: «Tra poche giorni avrete l'analisi costi-benefici della Tav».

Di Battista durissimo. «Siamo favorevolissimi alle infrastrutture giuste per i cittadini e per i pendolari. Se la Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi di euro e non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e non rompesse i coglioni. È chiaro?». Lo dice Alessandro Di Battista, esponente del M5s, a margine di un'iniziativa elettorale a Pescara.

"Discorso chiuso". «Più che scontro aperto, sulla Tav il discorso è chiuso: possiamo semplicemente dire che finché il M5s sarà al governo quel cantiere non inizierà, perché non è stato scavato neanche un centimetro». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, a margine di una iniziativa elettorale a Pescara.

Salvini non cede. «La Tav non serve a Salvini. Se si viaggia più veloce, serve agli Italiani». Così il vicepremier Matteo Salvini, dopo un comizio a Giulianova (Teramo), ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle dichiarazioni di Alessandro Di Battista, il quale ha detto che se la Lega intende andare avanti con la Tav, dovrebbe tornare da Berlusconi.



«Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, che è a zero come cantiere. Ma quando tutti i signori che in questi anni hanno sostenuto Renzi e Berlusconi stanno da una parte, il M5s sta dall'altra, dalla parte delle opere utili come la nuova metro a Torino, una linea Roma-Pescara, la Tav Palermo-Catania. Quando i signori dei grandi potentati che hanno ridotto il Paese in queste condizioni tifano per un'opera inutile come la Torino-Lione il M5s sta col popolo».

«Sono d'accordo sul velocizzare i cantieri: ho visto tanti appelli e io propongo subito un tavolo con l'associazione nazionale costruttori italiani per scrivere un decreto legge che velocizzi le procedure dei cantieri. Non possiamo smantellare il codice degli appalti con una legge ordinario. Dobbiamo farlo con urgenza. Acceleriamo i cantieri: non sono chiusi, semmai sono lenti, ma sono tutti aperti e stanno funzionando». Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, a Pende in Abruzzo.

Bussetti: Tav necessaria. «Sono convinto che sia necessaria, come tutte infrastrutture che possono migliorare la comunicazione nel nostro sistema Paese». Così il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ha risposto a una domanda sulla Tav nel corso dell«Intervistà di Maria Latella su SkyTg24.

