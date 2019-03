Niente tatuaggi sotto i 14 anni: ecco la proposta di legge

Mentre il ministero della Salute ritira dal commercio nove pigmenti per tatuaggi che conterrebbero sostanze cancerogene è ferma in Parlamento l'unica proposta di legge depositata che regolamenta l'attività insieme a quella dei piercing. Il testo, depositato dal deputato azzurro Andrea Mandelli nel maggio scorso è del 10 maggio scorso e assegnata alla commissione Affari Sociali. Ma, dopo che è stata incardinata, non è ancora partito l'esame. Eccola in pillole.

NIENTE TATUAGGI SOTTO I 14 ANNI - I minori di 18 anni hanno bisogno del consenso di uno dei genitori per potersi sottoporre a tatuaggi e piercing e comunque devono aver compiuto 14 anni. Unica eccezione è il piercing al lobo dell’orecchio, che è consentito ai minori previo consenso di uno dei genitori.

CORSI REGIONALI E ALBUM DEI TATUATORI E PIERCER - Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, emanano apposite linee guida per organizzare i corsi di formazione e qualificazione obbligatori per abilitare tatuatori e piercer. La durata complessiva di ciascun corso non può essere inferiore a 150 ore di insegnamento e deve comprendere una parte sia teorica che pratica. Successivamente sarà anche istituito un albo per tatuatori e piercer.



CONTROLLO DEL MINISTERO SUI PRODOTTI MESSI IN COMMERCIO - Un decreto del Ministro della salute la disciplina di tutte le modalità di utilizzo e immissione in commercio dei prodotti e degli strumenti per l’attività di tatuaggio e piercing, comunque non senza dettare i principali requisiti sulle sostanze utilizzate. Per garantire maggiore sicurezza a chi vuole sottoporsi alla pratica di tatuaggio e piercing, l’articolo 8 introduce l’obbligo di dare le necessarie informazioni al consumatore, il quale sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione attestante il proprio consenso informato.

FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI - Per le attività di tatuaggio e piercing durante fiere o altre manifestazioni simili è comunque necessario effettuare una segnalazione di inizio attività e le medesime attività sono sottoposte alla vigilanza e al controllo previsti per i negozi.

CAMPAGNE INFORMATIVE - Nell’ambito delle attività di promozione della tutela della salute le aziende sanitarie locali realizzano campagne informative sui rischi correlati alle pratiche non corrette di tatuaggio e piercing.

