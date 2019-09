Di Maio: «Nuovi balzelli? Priorità del governo sia giù le tasse, non aumentarle»

Luigi Di Maio interviene sul dibattito sulle tasse e con un post su Facebook taglia corto sull'ipotesi di nuovi balzelli: «Nuovi balzelli? Priorità del governo sia giù le tasse». «Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. È totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli. Sull'ambiente, un governo degno di questo nome premia chi non inquina e disincentiva chi se ne frega. Ma tutto deve prevedere una transizione su un arco temporale di anni. Se questo governo esiste, è perché lo sostiene il M5S. Lavoreremo al Def per permettere agli italiani un 2020 migliore. Questo è il nostro obiettivo ed è così che vogliamo andare avanti». Così su Facebook Luigi Di Maio.

Renzi: «Investimenti verdi ma senza alzare le tasse»

Tasse su voli aerei, merendine e bibite, gettito da 1,5 miliardi



© RIPRODUZIONE RISERVATA