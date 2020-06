Taranto, ragazza di 16 anni scomparsa da ieri sera, il padre: «Aiutatemi a ritrovarla»

Ultimo aggiornamento: 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da ieri sera non si hanno più notizie di una ragazza di Crispiano . Si chiama, ha 17 anni ed è stata vista l’ultima volta alle 20,30 nelle vicinanze della villetta Falcone a Crispiano dove vive con la famiglia.Suo padre Piero, che ieri l’aspettava per cena, ha pubblicato su Facebook la foto della figlia con l’invito a cercarla. In poco tempo l’appello è stato condiviso più di 9mila volte da utenti di ogni parte d’Italia."Ragazzi se qualcuno ha informazioni/notizie di mia figlia Chiara sarei grato. Contattatemi in privato!", scrive il padre. Un’altra sua parente, sempre sul social ha lasciato quest’altro messaggio rivolto alla ragazza scomparsa. «Chiara, se stai leggendo, di sicuro sì, perché voi ragazzi non sapete vivere senza cellulare, manda un messaggio ai tuoi, penso che bastino tutte le preoccupazioni di una notte e un giorno, loro ti amano, come te lo devono dimostrare?»