Taranto, incidente in moto: muore ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni è morto questo pomeriggio, poco prima delle 16, in un drammatico incidente stradale avvenuto in viale Ionio, alla periferia di Taranto. La moto sulla quale viaggiava la giovane vittima, stando ad una primissima ricostruzione, per cause in corso di accertamento sarebbe entrata in collisione con una macchina. Il ragazzo ha perso l'equilibrio ed è precipitato sul selciato, finendo nella pista ciclabile che costeggia la carreggiata. La caduta sull'asfalto, purtroppo, non ha dato scampo al 19enne.

Sono stati gli automobilisti di passaggio a chiedere l'intervento dei soccorsi e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri del nucleo radiomobile e il personale sanitario del 118. Questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello sfortunato ragazzo.

Sul luogo dell'incidente i rlievi sono stati condotti dagli agenti della squadra infortunistica della Polizia Locale ai quali spetterà il compito di ricostruire con puntualità la dinamica della tragedia. Il traffico sulla strada che collega il centro della città alla frazione di San Vito è stato interrotto.