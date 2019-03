Tangenti e violazioni edilizie, sindaco del Comasco arrestato insieme a altre 8 persone

Arrestato perundel Comasco. Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione di polizia giudiziaria nei confronti di 9 persone, che ha per oggetto «numerosi casi» di presunti «accordi corruttivi tra il primo cittadino e clienti del proprio studio associato, nonché per violazioni edilizie». Lo ha comunicato la Gdf di Como. L'operazione, diretta dalla locale Procura della Repubblica, riguarda le province di Como, Sondrio, Milano e Roma.