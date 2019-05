Tangenti in Lombardia, primo imprenditore collabora con i pm: sentita anche l'ex compagna di Salvini

Tangenti a Milano, c'è un primo imprenditore che ha iniziato a collaborare con i pm della Dda di Milano nell'inchiesta su un sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti che due giorni fa ha portato a 43 misure cautelari. L'imprenditore di una società partecipata del Varesotto si è presentato oggi in Procura come teste, ma già col suo avvocato al seguito, ha iniziato a rendere dichiarazioni autoaccusatorie e utili alle indagini ed è stato, dunque, indagato per corruzione.

Tangenti in Lombardia, «Soldi ai partiti e serate allegre: assunzioni decise dalle cosche»

Tangenti, Fontana indagato: interrogatorio il 13 maggio davanti ai pm milanesi



Fontana: sentita il capo della segreteria del Governatore, ex compagna di Matteo Salvini. Giulia Martinelli, ex compagna di Matteo Salvini e capo segreteria del Presidente della Lombardia Attilio Fontana, è stata sentita come teste oggi dai pm della Dda di Milano nel filone di indagine in cui il Governatore risponde di abuso d'ufficio per un incarico in Regione a Luca Marsico, suo ex socio di studio. Da quanto si è saputo, gli inquirenti hanno cominciato anche gli accertamenti su una consulenza da ottomila euro data sempre a Marsico da Fnm.

