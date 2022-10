Taleggio ritirato dai supermercati per escherichia coli: ecco i lotti e il marchio da non consumare

L'allarme Escherichia Coli questa volta colpisce il Taleggio. Alcuni lotti di formaggio Taleggio DOP a latte crudo, sono stati richiamati dal produttore, per rischio microbiologico, a causa delle possibile presenza di un pericoloso ceppo di E.Coli (STEC gene eae sg O26). A diramare l'avviso di ritiro è stata l'azienda Casarrigoni Srl, con sede a Taleggio, in provincia di Bergamo, che produce per diversi marchi.

L'avviso di ritiro stato pubblicato sul sito del ministero della Salute con l'avvertenze di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Nettuno, acqua piena di batteri: scatta il divieto di balneazione

Taleggio contaminato da E.Coli, i lotti ritirati

I richiami riguardano i seguenti lotti di prodotto:

il lotto 25277 di Taleggio di marchio Terre d'Italia (con data di scadenza 03/11/22)

3 lotti di Taleggio di marchio Pascoli del Fattore, ovvero 25272 (con scadenza 28/11/22), 25276 (scadenza 28/11/22) e 25277 (scadenza 03/12/22);

4 lotti di Taleggio di marchio Casarrigoni, ovvero 25272 (scadenza 28/11/22), 25276 (scadenza 02/12/22), lotto 25279 (scadenza 05/12/22) e 25280 (scadenza 06/12/22).

Escherichia Coli cosa è il pericoloso batterio

Escherichia coli (E. coli) è un batterio appartenente alla famiglia delle Enterobacteriaceae, il cui habitat naturale è l'intestino dell'uomo e di altri animali, in particolare i bovini. Alcuni ceppi di E. coli, definiti 'produttori di Shiga-Tossinà o 'verocitotossicì (STEC o VTEC), cioè, come si legge sul sito dell'istituto zooprofilattico di Lazio e Toscana, in grado di produrre tossine pericolose per la salute umana, che inducono una grave forma di diarrea emorragica in alcuni casi fatale.

Gli STEC possono appartenere a differenti sierotipi ma la gran parte dei casi di infezione nell'uomo sono causati da 5 sierotipi, tra cui O26. Sempre per rischio microbiologico legato a E.coli, 10 giorni fa, la Cooperativa Produttori Latte e Fontina aveva richiamato un lotto di Fontina.

Escherichia coli in Riviera Romagnola, rientra l'allarme. Divieti revocati. «Parametri batteri nella norma»