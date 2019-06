Tabaccaio uccide ladro. L'autopsia: «Ha sparato dall'alto». Smentita la versione dell'uomo

Il colpo è partito dall'alto, probabilmente dal balcone dell'abitazione, colpendo Ion Stavilla alle spalle. Sarebbe morto così, dunque, il ragazzo moldavo di 24 anni che nella notte tra giovedì e venerdì si era introdotto in una tabaccheria di Pavone Canavese (Torino) per rapinarla.

Tabaccaio uccide un ladro dopo l'ennesimo furto. Salvini: «Sto con lui»

Quanto emerge dall'autopsia, eseguita questa mattina a Strambino dal medico legale Roberto Testi, non combacia con la ricostruzione del tabaccaio, Franco Iachi Bonvin, 67 anni, che non sarebbe sceso in cortile durante il furto e non avrebbe sparato dopo una colluttazione con i ladri, come aveva raccontato alle autorità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA