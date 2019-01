La tabaccaia nonna coraggio: a 90 anni mette in fuga rapinatore

Ultimo aggiornamento: 13 Gennaio, 01:23

A 90 anni è riuscita a mettere in fuga un rapinatore dal suo negozio facendolo anche arrestare dalla Polizia di Stato. La protagonista si chiama Angela Piccolo, e gestisce a Marcianise, da più di mezzo secolo, la tabaccheria di famiglia, una delle più antiche della Campania. Il mese scorso l'esercente aveva subito un'altra rapina, ma ieri ha reagito senza pensarci; non appena le si è parata davanti un bandito che l'ha minacciata con il coltello, la donna ha urlato mettendo in fuga l'uomo. Con l'aiuto di un passante ha poi informato il 113, che ha inviato una volante del locale Commissariato della Polizia di Stato. Poco dopo il bandito è stato fermato; la tabaccaia ha riconosciuto il malvivente consentendone l'arresto.Questa mattina la donna era regolarmente la lavoro, e ha ricevuto la visita della giunta comunale di Marcianise guidata dal sindaco Antonello Velardi, che le ha regalato un fascio di rose. «Una cittadina esemplare e coraggiosa - l'ha definita - Con la sua azione dà lezioni ad ognuno di noi».