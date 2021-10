Venerdì 8 Ottobre 2021, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 18:31

Utilizzavano un autocarro adibito ad autospurgo per sversare illegalmente liquami. Ma sono stati beccati dai carabinieri del nucleo forestale di Lecce. E' accaduto a Leverano, in provincia di Lecce, dove il personale della stazione carabinieri forestale di Lecce, in collaborazione con la locale stazione carabinieri, ha effettuato un sequestro di un autocarro adibito ad autospurgo che veniva utilizzato per sversare liquami fognari in un terreno agricolo.

Illecito smaltimento di rifiuti

Due persone dovranno rispondere di illecito smaltimento di rifiuti.