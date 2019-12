Susanna Tamaro: «Mi ritiro dalla vita pubblica». La scrittrice ha la sindrome di Asperger

Trieste annuncio oggi di Susanna Tamaro, parlando ad una platea di lettori durante l'evento "Buon compleanno, Susanna", per festeggiare i suoi 62 anni. Sottolineando che è comunque sua intenzione «ancora scrivere»: «Mi ritiro dalla vita pubblica perché non ho più energie. Come sapete soffro di una sindrome neurologica, quella di Asperger, che dà tanti vantaggi, come una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo 50 anni».

