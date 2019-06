Superenalotto, niente 6. Sabato montepremi a 165.800.000 euro, il secondo più alto di sempre

Superenalotto, la vincita del montepremi ora è davvero da record: 165.800.000,00 euro, infatti, andranno a formare il monte totale messo a disposizione dei vincitori del prossimo concorso. E per la precisione stiamo parlando della seconda cifra più alta di sempre messa in palio dal Superenalotto. Già, perché non è stato totalizzato alcun "sei" nell'ultima estrazione, quella di oggi 6 giugno 2019, nel concorso Superenalotto/SuperStar n.68 di oggi. Il montepremi messo ni palio dal Superenalotto di quasi 166 milioni di euro supera quindi i 163.538.707,00 euro del montepremi del 27/10/2016, posizionandosi alla spalle del montepremi leader di 177.729.043,16 euro messo in palio il 30/10/2010.

I numeri vincenti



Queste le vincite del concorso n.68 di oggi, 6 giugno 2019:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 8 totalizzano Euro: 25.936,45

Punti 4: 550 totalizzano Euro: 391,23

Punti 3: 23.036 totalizzano Euro: 27,78

Punti 2: 369.935 totalizzano Euro: 5,34

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 39.123,00

Punti 3SS: 151 totalizzano Euro: 2.778,00

Punti 2SS: 1.899 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.175 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 28.506 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 14.736 totalizzano Euro: 368.400,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 165.800.000,00

Ultimo aggiornamento: 21:17

