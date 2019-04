Superenalotto, escono 87-88-89 tutti insieme. Il jackpot sale a 132,9 milioni: record

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6 nessuno

Punti 5+1 nessuno

Punti 5 ai 9 vincitori vanno 27.827,85€

Punti 4 ai 1898 vincitori vanno 134,43€

Punti 3 ai 25.534 vincitori vanno 30,07€

Punti 2 ai 388.942 vincitori vanno 6,13€

Ultimo aggiornamento: 21:23

Ecco le estrazioni deldi oggi, sabato 6 aprile 2019. Questa la combinazione del Superenalotto:. Dunque sono usciti, in un'unica estrazione, tre numeri consecutivi: appunto 87, 88, 89. Anche questa sera non ci sono stati 6 né 5+. Per la sestina del Superenalotto ilsale ancora, arrivando alla super cifra di 132 milioni e 900 mila euro, record mondiale.41 54 85 87 88 897174