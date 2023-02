Venerdì 17 Febbraio 2023, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 11:02

Chi ha vinto il Superenalotto? E dove? Quali sono le città più fortunate d'Italia? Il 6 vincente fa sognare l'Italia. Non tutta però. Ecco come si sono distribuite - sottolinea Agimeg - le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane: Campania (14), Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). In Umbria il tagliando è stato acquistato al Gold Caffé di via Romana 71, a Città di Castello.

Queste le quote più importanti.

6 - Bar Paradiso di Stelle - via Appia 197 199 - Atripalda (Av)

5 - Bar alla terrazza - via Pordenone 45 - Codroipo (Ud)

5 - Dolce forno -via Mainini snc - Montecassiano (Mc)

3 - Edicola - piazza Cavour angolo - via dei Mille snc - La Spezia

3 - Bar Bevuto di Catalano Carmelino - via Bevuto 16 - Termini Imerese (Pa)

3 - Tabacchi Nuvoli - piazza Kennedy 14 18 - Palestrina (Rm)

2 - Fumi e profumi - viale Friuli 5 - Cormons (Go)

2 - Tabacchi Benedetto - via Colombo 201 - Crotone

2 - Primus Cafe - corso Italia 49 - Sant’Antimo (Na)

2 - Bar pasticceria Dolci Sfoglie - via dei Pini 56 - Casal Velino (Sa)

AVELLINO

«Abbiamo da poco appreso la notizia che ben 6 delle 90 quote vincenti della Bacheca dei Sistemi sono state acquistate presso la nostra attività». È quanto ha dichiarato ad Agimeg Armando Coppola, titolare del bar «Il Paradiso delle Stelle» di Atripalda, in provincia di Avellino. «Il nostro bar è situato in una strada di passaggio quindi l'affluenza dei clienti è molto alta. Le quote di questa giocata, dal prezzo di 5 euro l'una, sono tra le più acquistate dagli utenti, infatti ne vendiamo mediamente un centinaio al giorno e quindi, in tutta onestà, non ho la minima idea di chi possano essere i fortunati giocatori che si sono aggiudicati i 4,2 milioni di euro a testa». «La nostra attività è molto fortunata al SuperEnalotto perché non è la prima volta che, attraverso la Bacheca dei Sistemi, viene centrato il '6'. Circa 5-6 anni fa abbiamo venduto due quote che si sono rivelate vincenti e hanno regalato la bellezza di 1,1 milioni di euro. Ovviamente, il jackpot odierno fa più scalpore perché si trattava del montepremi più alto al mondo».

CODROIPO

Il bar si trova «in un luogo di passaggio, il vincitore - o più probabilmente, i vincitori - potrebbe essere chiunque: qui entrano sia clienti abituali che persone di passaggio». A dirlo in una breve intervista ad Agipronews è Roberto, titolare del Bar della Terrazza di Codroipo, in provincia di Udine, dove sono state vendute 5 delle 90 quote da oltre 4 milioni del SuperEnalotto da record centrato ieri sera. Roberto, però, ci tiene a sottolineare di aver scelto personalmente «le quote da proporre ai clienti dal sistema nazionale». La vincita di ieri sera è il «primo colpo milionario, finora ci sono state solo vincite di poche migliaia di euro». Però, da ieri, sono giunte «tantissime telefonate e visite».