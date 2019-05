Superenalotto record, nessun 6 oggi: sabato in palio 158 milioni, terza cifra più alta di sempre

Superenalotto da record. La combinazione che fa sognare gli italiani non è stata centrata nemmeno nel concorso di oggi e il montepremi arriva a quote vertiginose. A disposizione del sei, nel concorso di sabato prossimo, ci saranno 158.100.000 euro, la terza cifra più alta di tutti i tempi. La più alta vincita mai realizzata è stata di 177.729.043,00 euro, il 30 ottobre 2010 con un sistema da 70 quote distribuito in tutta Italia. La singola vincita più alta al Superenalotto è invece di 163.538.706,00 €, vinti il 27 ottobre 2016 a Vibo Valentia, con una schedina da appena 3 euro. Questa la combinazione del concorso di oggi: 2, 8, 15, 32, 72, 79. Numero Jolly: 16. Numero SuperStar: 80. Realizzati sette 5, ai quali vanno 29.347,21 euro.

