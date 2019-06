Superenalotto, nessun sei: giovedì in palio 172 milioni, seconda cifra più alta di sempre

Superenalotto, nessun sei, né 5+ è stato realizzato al concorso di oggi (numero 73). Questa la combinazione vincente: 13, 23, 63, 67, 68, 81. Numero jolly 38, numero superstar 5. Realizzati nove 5 che vincono 25.866 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso di giovedì è di 172,7 milioni, sempre più vicino al record assoluto: A disposizione del sei, nel concorso di sabato prossimo, ci saranno 158.100.000 euro, la terza cifra più alta di tutti i tempi della storia del gioco. La più alta vincita mai realizzata è stata di 177.729.043,00 euro, il 30 ottobre 2010 con un sistema da settanta quote distribuito in tutta Italia. La singola vincita più alta al Superenalotto è invece di 163.538.706,00 €, realizzati il 27 ottobre 2016 a Vibo Valentia, in Calabria, con una schedina da appena tre euro.





Ecco le estrazioni del Lotto di oggi

BARI 74 44 18 29 70

CAGLIARI 37 33 90 26 86

FIRENZE 18 43 47 63 15

GENOVA 45 88 81 03 13

MILANO 15 14 41 49 36

NAPOLI 21 82 73 39 03

PALERMO 25 67 40 81 71

ROMA 51 54 08 71 06

TORINO 80 72 59 12 88

VENEZIA 49 35 34 77 15

14 15 18 21 25 33 35 37 43 44

45 49 51 54 67 72 74 80 82 88 NUMERO ORO:74

DOPPIO ORO:74 44

Ultimo aggiornamento: 21:12

