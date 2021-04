Superbonus, in arrivo semplificazioni su condomini e alberghi: cosa prevede la bozza del decreto

Il superbonus sarà più semplice per i condomini che potranno accedere agli incentivi anche se hanno in corso domande di condono edilizio. Questo è quanto specificato in una bozza del decreto legge semplificazioni in merito alla competenza del ministero della Transizione ecologica.

Se la richiesta di sanatoria verrà respinta scatta però la revoca delle agevolazioni: l'obiettivo della norma è evitare che irregolarità per una singola unità immobiliare impediscano alle altre di acquisire la certificazione di stato legittimo e accedere al Superbonus.

La bozza

Nella bozza viene anche proposta l'estensione dell'ambito di applicazione del superbonus agli interventi effettuati su alberghi e pensioni.

Azzurra Cancelleri, portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze, ha accolto favorevolmente le dichiarazioni di Draghi sulle semplificazioni del superbonus nonostante le critiche per il mancato inserimento già nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della proroga della misura al 2023. «L'impegno assunto oggi dal premier deve tradursi in un provvedimento che agevoli il lavoro di tutti i soggetti interessati dalla norma che operano nel settore dell'edilizia, già messo a dura prova dall'emergenza sanitaria ed economica» Cancelleri ha poi proseguito: «Il superbonus è un provvedimento molto importante per il settore delle costruzioni e per l'ambiente. È necessario adoperarsi non solo per assicurare la proroga al 2023 ma anche per garantire una agevole fruizione della misura grazie alle indispensabili semplificazioni burocratiche».

Il Superbonus 110% deve essere prorogato a fine 2023 e chiediamo al governo di farlo in tempi celeri allocando le risorse necessarie nel fondo creato per gli investimenti che esulano dal Recovery plan. pic.twitter.com/CeX0MfFDeB — M5S Camera (@M5S_Camera) April 20, 2021

