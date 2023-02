Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni: i numeri vincenti. Sistema di 90 quote da 5 euro

Superenalotto, centrato il "6": vincita record da 371 milioni di euro. Ecco la combinazione vincente del concorso n. 20 di oggi: 1, 38, 47, 52, 56, 66. Numero Jolly: 72. Numero Superstar: 23.

Superenalotto, vincita record da 371 milioni

Dopo 635 giorni il Superenalotto raggiunge l'ennesimo record della sua storia assegnando il montepremi più alto di sempre e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. L'estrazione del giovedì, infatti, ha regalato 371.133.424,51 euro a 90 fortunati giocatori che hanno scommesso 5 euro ciascuno su un sistema attraverso la bacheca Sisal. La maggior parte delle quote sono state vendute a Milano e provincia. Ad ogni giocatore andranno circa 4 milioni di euro. La supervincita inoltre fa segnare anche un altro primato, quello della distanza temporale tra un 6 e l'altro. Il precedente record, infatti, era di 'appenà - si fa per dire - di 15 mesi e 11 giorni. Si interrompe dopo quasi due anni, dunque, l'assenza della sestina vincente, che mancava in bacheca dal 22 maggio del 2021 quando a festeggiare fu il borgo marchigiano di Montappone, in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni di euro. 'Briciolè, per così dire, rispetto all'attuale primato, che toglie lo scettro di jackpot più alto di sempre ai 209 milioni vinti nel 2019 a Lodi. Sul gradino più basso del podio ci sono invece i 177 milioni vinti ancora una volta con un sistema.

LA STORIA

Nei suoi 25 anni di storia, il Superenalotto ha distribuito in totale 125 jackpot (compreso quello di stasera), diventando in un quarto di secolo un fenomeno popolare in tutta Italia. Nelle prime 5 vincite, in tre casi la sestina dei sogni è stata realizzata con una sola schedina da 2 o 3 euro. Tra le regioni più premiate la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall'Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni in cui non è mai realizzato un 6: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Molise. Tra le città, Roma è quella in cui sono stati realizzati più jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 montepremi centrati. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. I vincitori avranno tempo 90 giorni per poter riscuotere la vincita, mentre il pagamento sarà accreditato al 91ø giorno dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Da domani, intanto, si potrà cominciare a puntare la nuova sestina dei sogni.

LE QUOTE

Punti 6: 1 totalizzano Euro: 371.133.424,51

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 12 totalizzano Euro: 25.601,14

Punti 4: 909 totalizzano Euro: 352,38

Punti 3: 34.749 totalizzano Euro: 27,32

Punti 2: 534.817 totalizzano Euro: 5,47



SUPESTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 35.238,00

Punti 3SS: 260 totalizzano Euro: 2.732,00

Punti 2SS: 4.116 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 29.151 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 64.604 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Seconda Chance 50 Euro: 179 totalizzano Euro: 8.950,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 26.910 totalizzano Euro:

80.730,00



Vincite WinBox 1: 3.687 totalizzano Euro: 92.175,00

Vincite WinBox 2: 362.054 totalizzano Euro: 734.908,00



Totale vincite Seconda Chance: 27.089

Totale vincite WinBox: 365.741



Montepremi Disponibile per il prossimo 6 Euro: 54.700.000,00