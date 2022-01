Green Pass base e rafforzato, le nuove regole in vigore da febbraio (cambia anche la durata)

Il green pass rilasciato a guariti e vaccinati con tre dosi non avrà nessuna scadenza. È questa la decisione dell'esecutivo che, nei prossimi giorni, dopo il parere del Comitato tecnico scientifico, modificherà il decreto in vigore che prevedeva dal 1° febbraio una validità di sei mesi.

Nell'ultimo decreto anti Covid il governo aveva deciso di estendere l'utilizzo della Certificazione (quella base) agli uffici pubblici, in banca, alle Poste e nei negozi, ad esclusione di quelli dove si vendono beni considerati essenziali. Come gli alimentari, per esempio, ma anche quelli dove è possibile acquistare prodotti igienico sanitari o le farmacie. Vediamo quindi, nello specifico, la lista delle attività commerciali dove sarà e non sarà necessario il Green Pass per accedere, individuata nel Dpcm approvato il 21 gennaio, ma che entrerà in vigore dal prossimo 1 febbraio.

APPROFONDIMENTI LE CURE Monoclonali: quando e come somministrarli, quali efficaci contro... COVID-19 Iss:«Rt scende sotto 1» IL CASO No vax, rivolta dei medici di base FOCUS Omicron, il caso dei guariti da Delta L'EMERGENZA Sileri: «Verso ritorno alla normalità» IL REPORT Gimbe: eliminare il sistema a colori delle regioni IL CASO Omicron, «vaccino Moderna (con due dosi) protegge... IL FOCUS Long Covid, ecco i quattro fattori che possono predire quanto... COVID Variante Omicron, picco vicino: l'Europa vede la fine della...

Omicron, arriva dalla Spagna il “Breath test” in grado di rilevare il virus dal respiro: è come un etilometro

Quando serve il super green pass

Da martedì servirà il Green pass rafforzato (quello che si ottiene con la vaccinazione o dopo essere guariti da Covid) o il Green pass base (che si ottiene anche con tampone negativo, quello molecolare dura 72 ore, quello rapido 48 ore) per accedere agli uffici pubblici, a servizi postali, bancari e finanziari, ma anche ad attività commerciali, escluse quelle di primaria necessità. Servirà il Green pass base o rafforzato per entrare in negozi di abbigliamento, di cosmetica, dai tabaccai o nelle librerie e nelle edicole al chiuso. Dal 20 gennaio è già necessario almeno il base per andare dall'estetista o dal parrucchiere. Senza Green pass si è liberi di entrare in supermercati o negozi di alimentari, così come in farmacie, parafarmacie o dagli ottici.

Covid, scuola: via il certificato, ora basta il tampone negativo. Si può tornare in classe senza passare dal medico