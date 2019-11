Suora e maestre arrestate nella scuola materna privata: «Maltrattamenti sui bimbi»

Una suora e due maestre sono state arrestate in una scuola materna privata di Podenzano, in provincia di Piacenza, per «maltrattamenti sui bimbi». Le tre insegnanti della scuola materna privata della provincia di Piacenza sono state arrestate dai carabinieri per maltrattamenti sui piccoli. Le tre, tra cui anche una suora, sono ai domiciliari su ordinanza di custodia emessa dal gip al termine delle indagini svolte dai carabinieri della stazione di San Giorgio Piacentino.

Attualmente l'istituto, privato, è chiuso. L'indagine, coordinata dalla Procura piacentina, si è avvalsa anche di telecamere nascoste per documentare i presunti maltrattamenti.

Il sindaco di Podenzano incredulo: «Fiducia nei giudici». «Sono esterrefatto e incredulo, mai più immaginavo una cosa del genere sul nostro territorio. Qualora siano stati commessi dei reati, questi vanno perseguiti, a maggior ragione visto che sarebbero a carico di minori. Anche se si tratta di un istituto privato, sono vicende che un sindaco e un'Amministrazione non vorrebbe mai avere. Abbiamo fiducia nella magistratura e speriamo non sia accaduto qualcosa di grave a questi bambini». Lo dice Alessandro Piva, il sindaco di Podenzano, Comune in provincia di Piacenza, commentando l'arresto da parte dei carabinieri di tre maestre d'asilo, tra cui una suora, per maltrattamenti sui bambini.

