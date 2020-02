Uccide la moglie e tenta il suicidio a Rovigo, coppia di anziani lascia una lettera: «Chiediamo scusa»

Dramma a Rovigo: un'anziana è stata trovata uccisa in casa stamane. Accanto a lei c'era il marito, ferito e in condizioni critiche, raggiunto come la donna da un colpo di pistola. Si tratterebbe di un caso di omicidio con tentato suicidio. I due, secondo quanto si apprende, avrebbe lasciato una lettera firmata da entrambi in cui chiedono scusa per il loro gesto. L'uomo, 87 anni, ex gestore di un impianto di carburante, si trova in rianimazione in ospedale, in condizioni disperate. La moglie aveva 80 anni.

Il fatto è avvenuto in una casa a due piani di via Gramsci, nel quartiere Commenda. La vittima si chiamava Renata Berto, aveva 78 anni, non 80 come riferito in un primo tempo. Il marito, Tino Bellinello, 87 anni, si trova in ospedale, intubato, ed è in condizioni gravissime. Non vi sono ancora ipotesi sulle cause scatenanti della tragedia. La lettera di scuse lasciata dai due anziani sarebbe indirizzata ai due figli della coppia. La pistola usata per l'omicidio e il tentativo di suicidio è una Beretta, che l'uomo, ex cacciatore, deteneva regolarmente.

