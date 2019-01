Si uccide cliente ricattato da una prostituta: arrestato anche il protettore

Il ricatto è finito con un suicidio. Prostituta romena ricattava i clienti a tal punto da spingere uno dei essi al suicidio. Per questo motivo è finita in manette una donna di 42 anni. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri di Ariano Irpino (Avellino).



L'inchiesta è partita dopo il suicidio, avvenuto nell'ottobre del 2017 sul Tricolle, di uno dei clienti. A suo carico intercettazioni telefoniche e testimonianze dirette. La donna chiedeva denaro in cambio del suo silenzio. Agli arresti è finito anche un 63enne che è accusato di favoreggiamento della prostituzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA