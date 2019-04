Tenta il suicidio bevendo candeggina: il fidanzato la salva con una videochiamata a Varese

Con una telefonata al 113 ha salvato la vita alla fidanzata che voleva suicidarsi bevendo candeggina. Il giovane aveva ricevuto una videochiamata da parte della fidanzata, residente nella provincia di Varese, a Solbiate Olona, durante la quale la ragazza ha manifestato intenti suicidi, ingerendo della candeggina. Il giovane, residente a Carpi, in provincia di Modena, vedendo la scena attraverso sul cellulare, ha immediatamente dato l'allarme al 113.



Una telefonata che di fatto, ha salvato la vita della giovane, di cui non è stata resa nota l'età. I carabinieri del comune in provincia di Varese, avvisati, sono entrati nell'abitazione indicata dal carpigiano e hanno trovato a terra la giovane, subito portata in ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA