Suicidio assistito, morto "Mario": primo caso in Italia, stamani gli era stata consegnata la strumentazione. Aveva 44 anni

Dopo una lunga battaglia legale è morto questa mattina alle ore 11:05 Federico Carboni, (fino ad oggi chiamato "Mario" per proteggere la sua privacy) la prima persona in Italia a poter scegliere legalmente il suicidio medicalmente assistito.

Federico, 44 anni di Sinigallia (Ancona), era tetraplegico da 12 anni dopo un incidente stradale e ha richiesto e ottenuto, tramite una causa legale in cui è stato affiancato dall'Associazione Luca Coscioni, di avere accesso al trattamento per il fine vita.

Lo scorso febbraio ha ricevuto il via libera dal tribunale per accedere alla procedura e oggi, 15 giugno, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sulla vicenda rimane però un punto ancora oscuro: nonostante il suicidio medicalmente assistito sia permesso dopo la sentenza Cappato / Dj Fabo della Corte Costituzionale, lo stato non copre i costi della procedura. Nel caso di Federico, è stata l'Associazione Luca Coscioni a raccogliere 5mila euro in poche ore per aiutarlo a reperire la strumentazione necessaria.

5mila euro raccolti dall'Associazione Coscioni

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, il suicidio medicalmente assistito è consentito in Italia. Tuttavia non essendoci una legge specifica lo stato non si fa carico dei costi e l'associazione ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. «In assenza di una legge - spiegano dall'associazione - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco».

Federico aveva risposto alla grande mobilitazione solidale che lo ha aiutato con un messaggio: «Grazie a tutti, per avere coperto le spese del 'miò aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere».

Il grazie di Mario: «Sostenete la lotta per essere liberi di scegliere»

«Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così». Sono state queste le ultime parole di Federico «Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni - ha proseguito - ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio».

La conferenza stampa alle 17

Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3.