​Non accetta la fine di un amore: 35enne si toglie la vita con la caffeina

Ha lasciato una lettera nella quale spiegava l'immane gesto e si è tolto la vita a causa di un amore finito. La vittima, del quale non forniamo le generalità né indicazioni atte a renderlo riconoscibile, è un 35enne di un paese lungo l'Adige, in provincia di Rovigo, che ieri pomeriggio ha deciso di farla finita, a quanto pare, per motivi sentimentali. I carabinieri stanno ancora svolgendo le indagini, ma pare confermato che si tratti di un suicidio.

La voce è subito circolata nel piccolo Comune polesano, in provincia di Rovigo, creando un forte sgomento anche se non era molto conosciuto. L'uomo aveva deciso di trasferirvisi solamente da pochi anni, in precedenza aveva vissuto nella Bassa Padovana e frequentava una compagnia di amici oltre il fiume.

