Ragazza di 16 anni si uccide con la pistola custodita in casa a Pavia

Nessuna lettera, nessun messaggio: una ragazzina di 16 anni si è suicidata questa sera nella sua abitazione di Tromello (Pavia), un comune della Lomellina. La minorenne si è tolta la vita sparandosi con una pistola custodita in casa: l'arma era regolarmente detenuta. Al momento del fatto, la giovane era da sola nell'abitazione.



Al momento non si conoscono le motivazioni: secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri la minorenne non avrebbe lasciato uno scritto per motivare la sua tragica decisione. Quando si è sparata, era sola in casa. I genitori, una volta rientrati, hanno subito dato l'allarme. Purtroppo ogni soccorso è risultato inutile. La casa dove abitava la ragazzina con i suoi genitori si trova in paese. Ultimo aggiornamento: 01:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA