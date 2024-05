Suicida in ospedale dopo la violenza a Lodi: la ragazza era stata ricoverata per «presunti abusi in famiglia»

La donna di 22 anni suicida all’ospedale di Vizzolo Predabissi dopo essere stata violentata al Pronto Soccorso aveva parlato di abusi in famiglia prima di togliersi la vita. Era stata portata in ospedale la sera di lunedì scorso, 27 maggio, poi la ventunenne che ha denunciato di essere stata stuprata al pronto soccorso da un altro paziente di 28 anni, la sera stessa si è suicidata gettandosi da una finestra del quarto piano, dove era ricoverata nel reparto di ginecologia.

L'uomo già al mattino di martedì è stato fermato dai carabinieri e portato in carcere.

I magistrati, oltre ad analizzare i filmati delle telecamere dell’ospedale, stanno infatti cercando di capire se la ragazza soffrisse di problematiche di natura psichiatrica e conoscere i dettagli di eventuali abusi in famiglia.

Tali episodi non sarebbero stati denunciati, ma la giovane ne avrebbe parlato al momento delle dimissioni dall’ospedale, in cui sotto choc avrebbe chiesto di non essere riaccompagnata a casa e di andare, invece, in una casa per donne maltrattate.

