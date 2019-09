Stupro al pub di Casapound, giudizio immediato per Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci: processo il 26 novembre

Stupro al pub di Casapound a Viterbo, giudizio immediato per Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, i due giovani ex militanti di Casapound, arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate nei confronti di una donna di 36 anni violentata in un pub a Viterbo. Il gup Rita Cialoni ha accolto la richiesta della Procura fissando il processo al prossimo 26 novembre. Nei giorni scorsi i due indagati hanno ottenuto gli arresti domiciliari.

Stupro al pub, recuperati quei due video che dicono tutto

Per lo stupro nel pub di Casapound offerti alla vittima 40mila euro come risarcimento



Il gip ha dunque accolto la richiesta di giudizio immediato presentata dal pubblico ministero Michele Adragna. I due giovani, arrestati il 29 aprile scorso, si trovano agli arresti domiciliari da quanto, il 13 settembre scorso, è stata accolta la richiesta di attenuare la misura cautelare nei loro confronti.

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA