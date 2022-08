Stupro choc a Piacenza, donna ucraina aggredita in strada. La violenza filmata da un residente con lo smartphone

Domenica 21 Agosto 2022, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 17:34

A Piacenza intorno alle 6 del mattino di oggi in via Scalabrini, un 27enne originario della Nuova Guinea, un richiedente asilo, ha compiuto atti di violenza sessuale su una donna di 55 anni di nazionalità ucraina. La scena, filmata da uno smartphone da una finestra, non è sfuggita a un residente che ha lanciato l’allarme. Nelle immagini girate all'alba, la donna tenta disperatamente di chiedere aiuto nella propria lingua.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato l'uomo prima di condurlo in questura dove si trova in stato di arresto. La donna, portata in pronto soccorso in stato di choc, è stata ricoverata.

«Richiedente asilo» e stupratore. Basta! Difendere i confini e gli Italiani per me sarà un dovere, non un diritto. Sarò presto a Piacenza, per confermare l'impegno della Lega per restituire sicurezza al nostro Paese: 10.000 poliziotti e carabinieri in più nel 2023, più telecamere accese e blocco degli sbarchi clandestini. Volere è potere». Così su Twitter Matteo Salvini, commentando l'episodio.

