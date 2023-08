Stupro di Palermo: respinta la richiesta di scarcerazione di Christian Maronia, uno dei sette indagati. E l'avvocato del ragazzo rimette il mandato

Si tiene oggi davanti al giudice del Tribunale del Riesame di Palermo l'udienza per decidere sull'istanza di scarcerazione di Christian Maronia, uno dei sette ragazzi palermitani arrestati con l'accusa di stupro di gruppo nei confronti della 19enne palermitana. Per il prossimo 8 settembre è fissato invece il riesame per un altro indagato, Elio Arnao, mentre non è stato deciso ancora quando i giudici si pronunceranno sulla richiesta di revoca del carcere di Samuele La Grassa.

