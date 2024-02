Lunedì 5 Febbraio 2024, 07:21 - Ultimo aggiornamento: 12:33

Il suo contributo è stato importante per le indagini. Ha fatto il nome degli altri ragazzi, egiziani come lui, arrestati per lo stupro di Catania. Senza la sua collaborazione ci sarebbe voluto più tempo per individuarli. E invece nel giro di 48 ore le loro identità erano già note. «È tornato in struttura visibilmente turbato», racconta Angela Pennisi, responsabile area legale immigrazione di una delle comunità di accoglienza dove risiedevano due dei sette fermati. È stato il campanello di allarme. Continuava a ripetere che era successo qualcosa di grave. Poi si è confidato con uno psicologo.

Stuprata a 13 anni a Catania, il procuratore: «Violentano per vantarsi sui social e con gli amici»

Diciotto anni appena compiuti, in Italia dallo scorso marzo: certamente era presente a Villa Bellini. Spettatore dell'orrore, come egli stesso ha raccontato, o protagonista? Le indagini hanno escluso che sia uno dei due giovani che hanno violentato la tredicenne. Resta da capire se abbia contribuito ad accerchiarla prima di spingerla in bagno o se sia stato fra coloro che hanno immobilizzato il fidanzato della ragazzina, costretto ad assistere alla scena.

Il giovane egiziano poche ore dopo il rientro in comunità era seduto davanti al magistrato e ai carabinieri. «Quando ha parlato con i nostri operatori, tra cui mediatori culturali e psicologi aggiunge Pennisi è stato chiaro che fosse necessario rivolgerci immediatamente alle forze dell'ordine. E così abbiamo fatto. Lui ha raccontato quello che è successo». Di più non aggiunge, per rispetto del lavoro della magistratura.

Ed è un racconto al vaglio degli investigatori. Il giovane sostiene di avere assistito alla scena. Guardava i due coetanei che violentavano, alternandosi, la tredicenne sotto gli occhi del fidanzato che altri avevano immobilizzato. Anche se le cose fossero davvero andate così come riferisce, il diciottenne risponde comunque dello stesso reato. Di certo la collaborazione potrebbe incidere sulle sue sorti giudiziarie. Lo dimostra il fatto che è l'unico dei maggiorenni arrestati a cui sono stati concessi i domiciliari, mentre tutti gli altri sono in carcere.

Al suo arrivo in Sicilia era un minorenne non accompagnato. Compiuti 18 anni ha ottenuto il permesso di soggiorno (come anche il secondo dei sette indagati ospite della comunità). Stava svolgendo un tirocinio nel settore dell'edilizia ed era in attesa di conversione del permesso di soggiorno in permesso studio-lavoro (art.32 Testo unico Immigrazione) Il 19enne, era già titolare di un permesso secondo l'articolo 13 della legge Zampa ("Misura di lungo periodo per l'integrazione"), si trova a Catania dalla seconda metà del 2022, e lavorava per una impresa edile legata ad una comunità di Acireale. «Poche ore dopo anche l'altro ragazzo ospite è arrivato dai carabinieri», racconta il legale. I militari lo avevano già individuato e convocato. Sapeva, dunque, che lo stavano cercando, a differenza del primo ragazzo che non era stato ancora identificato. Anche il diciannovenne avrebbe detto di essersi limitato a guardare. Non ha preso parte allo stupro di Villa Bellini. Né abusando della povera vittima, né bloccando e minacciando il fidanzato.

NESSUN SEGNALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo collaborato in ogni modo con gli investigatori, perché per noi era importante che gli stessi ragazzi capissero l'estrema gravità di quello che è accaduto. Com'è ovvio siamo turbati e sgomenti», conclude Pennisi. Non c'erano stati segnali che facessero emergere dei profili di pericolosità. Nessun allarme. I due ragazzi hanno frequentato dei corsi di lingua italiana. Volevano imparare un mestiere. Durante la permanenza siciliana hanno mantenuto contatti con le famiglie di origine. Sembrava un percorso di integrazione lineare. Almeno fino al 30 gennaio, giorno dello stupro.