Violenta donna in casa davanti alla figlia di tre anni: la polizia richiamata dal pianto della bimba lo blocca e arresta

Sabato 21 Agosto 2021, 11:22

Per l'ennesima volta ha violentato una donna, madre di 27 anni. Proprio sotto gli occhi della figlia di tre anni, costretta ad assistera alla scena mentre era nella stessa stenza su un passeggino. Una violenza che ha pagato con l'arresto. È successo nei pressi di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza: l'aggressore, un cittadino extracomunitario di 43 anni, è stato bloccato e tratto in arresto proprio mentre era intento a consumare l'ennesima violenza nei confronti della donna.

Violenta donna davanti alla figlia di tre anni

È accusato di violenza sessuale aggravata, anche nei confronti della figlia di lei di tre anni. I fatti: un equipaggio appartenente al Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, impegnato nei servizi di controllo del territorio, nel transitare nella frazione Schiavonea agro di Corigliano-Rossano è stato richiamato dalle grida strazianti di una donna sovrapposte al pianto di un bambino. Sul luogo sono state immediatamente inviate unità di supporto appartenenti al Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano, Squadra Volanti e Squadra di Polizia Giudiziaria. Localizzato subito il luogo da cui provenivano le grida, l'uomo è stato bloccato proprio mentre era intento a consumare l'atto di violenza sessuale nei confronti della ventisettenne. Particolare ancor più raccapricciante è che sul posto c'era anche un passeggino dove era seduta una bambina di circa tre anni terrorizzata e in lacrime.

Il racconto della vittima

La giovane donna ha raccontato poi agli agenti il suo incubo riferendo di essere stata più volte violentata dall'arrestato che, dopo averla colpita alla testa con una pietra, con la forza l'ha condotta nel terreno adiacente la strada. La donna ha inoltre raccontato che il 43enne ha tentato di usare violenza anche sulla bambina. La donna è stata portata insieme alla figlia in ospedale dove le sono state diagnosticate varie contusioni e abrasioni. L'arrestato è trasferito in carcere a Castrovillari a disposizione dell'autorità giudiziara.