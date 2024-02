Studentessa di 20 anni violentata fuori dalla discoteca Alcatraz a Milano, arrestato studente egiziano

Una studentessa americana di 20 anni è stata violentata la notte scorsa nel parcheggio di un supermercato nei pressi di una nota discoteca in via Valtellina a Milano. Un giovane è stato arrestato praticamente in flagranza dagli agenti della Squadra Volante dopo essere stato trattenuto dagli addetti alla sicurezza del locale, avvisati da alcuni passanti. L'arrestato è uno studente egiziano.

Cosa è successo

Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, la ragazza e il suo aggressore si erano conosciuti in serata all'interno della discoteca Alcatraz e avevano bevuto qualche drink insieme.

Il ricovero all'ospedale

La vittima è riuscita però a richiamare l'attenzione urlando e alcuni passanti hanno avvertito il personale di sicurezza che ha bloccato il giovane, che è incensurato, fino all'arrivo della Polizia che l'ha arrestato con l'accusa di violenza sessuale. La ragazza è stata portata alla Clinica Mangiagalli dove sono stati riscontrati gli abusi.

