Valentina insultata sul treno dai bulli perché di origine cinese: «Mi hanno sputato addosso»

Valentina Wang, studentessa 19enne, insultata sul treno dai bulli perché di origine cinese: «Mi hanno sputato addosso». La ragazza di 19 anni di origini cinesi, con cittadinanza italiana, ha denunciato un episodio di razzismo di cui sarebbe rimasta vittima su un treno regionale, a Mestre, in provincia di Venezia. La ragazza, in un post sul suo profilo Facebook, ha raccontato di essere stata insultata, con frasi razziste e sessiste, e riempita di sputi da un gruppo di giovani bulli - alcuni minorenni - che l'avrebbero presa di mira solo per l'evidenza delle sue origini orientali.

Bimbo ebreo aggredito dai bulli in una scuola a Ferrara: «Da grandi faremo riaprire Auschwitz»

Ragazza suicida a 14 anni, messaggio choc sui social: «Così i bulli si fermeranno»



La vicenda di razzismo è raccontata oggi nelle pagine di alcuni quotidiani. La giovane, che vive a Badia Polesine (Rovigo), frequenta l'Università Ca' Foscari a Venezia. Lo scorso anno, al compimento dei 18 anni, ha ricevuto dal sindaco il certificato con la cittadinanza italiana. L'episodio razzista, iniziato sulla pensilina della stazione di Mestre, sarebbe poi proseguito a bordo del treno regionale che doveva portare la 19enne a casa. La stessa vittima racconta nel post di aver reagito a tono al gruppo di balordi, che prima di scendere alla stazione di Padova le hanno anche sputato addosso. Nello scompartimento c'era solo un altro ragazzo, che però sarebbe rimasto in disparte. Sull'episodio è intervenuta anche la direzione regionale di Trenitalia, annunciando l'avvio di accertamenti e dicendosi pronta ad incontrare la ragazza.

Ultimo aggiornamento: 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA