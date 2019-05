La madre le vieta di uscire di casa, studentessa si cala dalla finestra e precipita a Milano

Incredibibile fatto di cronaca in via Lodovico il Moro, a Milano, dove polizia e 118 sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì su richiesta dei passanti che hanno soccorso una ragazza al suolo. Questa la dinamica accertata dagli inquirenti. La madre le aveva vietato di uscire da casa e così lei, una studentessa peruviana di 16 anni, ha provato a scappare dalle finestra ma è precipitata dal secondo piano fratturandosi le gambe. la giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda con diverse fratture oltre a quelle agli arti inferiori. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'adolescente ha tentato di uscire di nascosto per aggirare il divieto della madre ma nella discesa ha perso l'equilibrio ed è caduta da circa 7 metri. In casa c'era solo la madre, che le aveva imposto di restare in camera come divieto legato allo studio.

