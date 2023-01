Studente pakistano vende bigiotteria in spiaggia. «Ha la sua partita Iva e rilascia regolare ricevuta»

Studiare è ciò che conta di più. Per questo Ghulam, ragazzo pakistano, studente di lingue a Reggio Emilia, d'estate gira per le spiagge a vende bigiotteria. Cosa più unica che rara, però, è che ha una regolare partita Iva e lascia regolarmente una ricevuta. «Se vi capita di vederlo, fermatevi e prendete qualcosa», ha scritto la persona che lo ha fermato e poi ha condiviso un video su TikTok da centinaia di migliaia di visualizzazioni. Nel video si vede Ghulam preparare con cura il pacchetto da dare alla sua cliente in spiaggia e poi rilasciare la ricevuta. Tantissimi i commenti emozionati: «Chi ha l'onestà intellettuale può fare tutto nella vita, speriamo che abbia un futuro luminoso davanti a sé», si legge.